Найдите модули следующих чисел.Ответы запишите в виде равенства: -8. -15,7. 100. -99. -5/12. 1/9. 0. -99

Гость: Гость:

|-8|=8, |-15,7|=15,7, |100|=100, |-99|=99, |-5/12|=5/12, |1/9|=1/9, |0|=0, |-99|=99 модуль - это расстояние, всегда положительное число. модуль положительного числа есть само это число, модуль отрицательного числа есть число ему противоположное. После равно всегда стоит положительное число.