Найдите модули следующих чисел.Ответы запишите в виде равенства: -8. -15,7. 100. -99. -5/12. 1/9. 0. -99
Математика
Найдите модули следующих чисел.Ответы запишите в виде равенства: -8. -15,7. 100. -99. -5/12. 1/9. 0. -99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-8|=8, |-15,7|=15,7, |100|=100, |-99|=99, |-5/12|=5/12, |1/9|=1/9, |0|=0, |-99|=99 модуль - это расстояние, всегда положительное число. модуль положительного числа есть само это число, модуль отрицательного числа есть число ему противоположное. После равно всегда стоит положительное число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить пример произведение числа 9 и суммы а и 11,и частное от деления числа 114 н?? разность m и n ?
Русский язык
У Александра Шибаева :" есть волшебные слова: скажешь слово - слышишь два". Какое сл??во не является волшебным: навес, камыш, банка, купил, кивну.
Русский язык
Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении. "Первого сентября(1) облачившись в новенькую(2) черную шинель (3) ...
Математика
Помогите сделать задачу . задача такая . Скорость товарного поезда 76 км/ ч. Это в 3 р??за меньше, чем скорость экспресса. На сколько километров бо...