Сочинить мелодию на 8 тактов в ля-миноре гармоническом. Пожалуйста!!! Даю 41 балл дала бы больше если бы можно было. Пожалуйста!!!
Музыка
Сочинить мелодию на 8 тактов в ля-миноре гармоническом. Пожалуйста!!! Даю 41 балл дала бы больше если бы можно было. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На две четверти надеюсь пойдёт! Рада была помочь!
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