Сочинить мелодию на 8 тактов в ля-миноре гармоническом. Пожалуйста!!! Даю 41 балл дала бы больше если бы можно было. Пожалуйста!!!

Музыка

Сочинить мелодию на 8 тактов в ля-миноре гармоническом. Пожалуйста!!! Даю 41 балл дала бы больше если бы можно было. Пожалуйста!!!

Автор: Гость