Как грей и ассоль нашли друг друга ? Почему автор считал что их встреча неизбежна ?

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Встреча Ассоль и капитана Грея Два человека, такие непохожие на обывателей вокруг, живут в двух мирах, реальном и своем собственном. И мечтают о необыкновенном. Встреча Ассоль и Грея — удивительная, как в сказке, но кажется, что именно так это и должно было произойти! Кажется, что Ассоль давно-давно любила и ждала своего принца — с того самого момента, как волшебник рассказал ей о корабле с алыми парусами, как Лонгрен решил — пусть дочка живет с этой сказочной мечтой. Кажется, что Грей давно-давно полюбил Ассоль — еще до того, как увидел ее спящей на дороге. Как будто две струны зазвучали вместе.. . Скоро наступит то утро, когда корабль подойдет к берегу, и Ассоль закричит: "Я здесь! Вот я! " -- и бросится бежать прямо по воде. Мечта, если в нее поверить, то есть отдать ей жизнь, что бы ни говорили благоразумные" люди, становится могучей творящей силой. Встреча Ассоль и Грея была неизбежна, потому что их судьбы в детстве очень похожи, они понимают, любят все живое на земле, близки к природе, добры и бескорыстны, оба верят в мечту. Встреча не была случайной: Грей сделал все, чтобы эта встреча состоялась и была именно такой, о какой мечтала Ассоль (девушка, «которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом») . А стала ли встреча счастливой для Ассоль и Грея можно понять из слов самого Грея: «Что до меня, то наше начало – мое и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь» Удивительно, поэтическое повествование Александра Грина как будто убеждает нас, читателей: сила любви огромна, если эта любовь чистая, искренняя, если это любовь нетронутой, незапятнанной, неиспорченной души. Уметь мечту превратить в действительность – это величайший человеческий талант « Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грей поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись… »