Твір перевтілення Я- Сніжинка! 5-7 речень
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Твір перевтілення Я- Сніжинка! 5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - сніжинка. . Невпевнено я падаю з неба, не знаючи навіть, що мене чекає внизу. Але я знаю, що комусь, можливо, впаду на носа, і ця людина посміхнеться, торкнеться мене і порадіє, вимовляючи: "Життя насправді гарне! "
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