Твір перевтілення Я- Сніжинка! 5-7 речень

Гость: Гость:

Я - сніжинка. . Невпевнено я падаю з неба, не знаючи навіть, що мене чекає внизу. Але я знаю, що комусь, можливо, впаду на носа, і ця людина посміхнеться, торкнеться мене і порадіє, вимовляючи: "Життя насправді гарне! "