Найдите наименьшее значение выражения (6x+5y-3)^2 + (2x+3y+3)^2 и значения x и y, при которых оно достигается. Я уже 3й час сижу... Не могу решить, помогите пожалуйста.

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Сумма двух неотрицательных величин(в данном случае — это и ) не может быть отрицательной, т.е. всегда выполняется и . Соответственно, наименьшим значением выражения будет ноль. Поэтому решаем уравнение . Сумма двух неотрицательных величин равна нулю тогда и только тогда, когда каждая из них равна нулю. Отсюда система уравнений: см. приложение. Ответ: .