Найдите наименьшее значение выражения (6x+5y-3)^2 + (2x+3y+3)^2 и значения x и y, при которых оно достигается. Я уже 3й час сижу... Не могу решить, помогите пожалуйста.
Алгебра
Найдите наименьшее значение выражения (6x+5y-3)^2 + (2x+3y+3)^2 и значения x и y, при которых оно достигается. Я уже 3й час сижу... Не могу решить, помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух неотрицательных величин(в данном случае — это и ) не может быть отрицательной, т.е. всегда выполняется и . Соответственно, наименьшим значением выражения будет ноль. Поэтому решаем уравнение . Сумма двух неотрицательных величин равна нулю тогда и только тогда, когда каждая из них равна нулю. Отсюда система уравнений: см. приложение. Ответ: .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Жанибек хан,Айел-ана,Куйши Курмангазы,Жамбыл Акын,Анши Куляш,би-шешендер,галым-ус??аз,ушкыш Талгат Бигелдинов.Мына косарлы айкындауыштарга сойлем к...
Қазақ тiлi
Литература
Допиши рифму В уголке у нас _____, Песни целый день_____. Может птица_____, Если этому _____. А хочешь, зеркало ей_____, СМОТРЕТЬСЯ БУДЕТ___...
Русский язык