Жанибек хан,Айел-ана,Куйши Курмангазы,Жамбыл Акын,Анши Куляш,би-шешендер,галым-ус??аз,ушкыш Талгат Бигелдинов.Мына косарлы айкындауыштарга сойлем курау
Қазақ тiлi
Жанибек хан,Айел-ана,Куйши Курмангазы,Жамбыл Акын,Анши Куляш,би-шешендер,галым-ус??аз,ушкыш Талгат Бигелдинов.Мына косарлы айкындауыштарга сойлем курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақ хандығында би шешендер көп болған. Əбу Насыр Əл Фараби бүкіл Азияға танылған ғалым ұстаз. Ұшқыш Талғат Бигельдиновтың жасаған ерліктері көп.
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