Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 фразеологизмов на медицинскую тему.

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 фразеологизмов на медицинскую тему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"маска Паркинсона" - амимичное лицо, свойственное больным энцефалитом; Гусиная печень - ожирение печени при жировой дистрофии Колено священника"  – воспаление и отек суставной сумки спереди коленной чашечка  "лицо Гиппократа" - при тяжелых заболеваниях органов брюшной полости "Пушечный ритм"  - признак полной предсердно-желудочковой блокады "Бэйби блюз" -термин, описывающий периоды плохого настроения и плаксивости "львиное лицо" -  утолщением кожи под глазами  "лицо Корвизара" - при сердечной недостаточности "Мраморная бледность" -характеристика цвета кожных покровов новорожденных Мускатная печень - при венозной гиперемии
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