Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 фразеологизмов на медицинскую тему.
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 фразеологизмов на медицинскую тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"маска Паркинсона" - амимичное лицо, свойственное больным энцефалитом; Гусиная печень - ожирение печени при жировой дистрофии Колено священника" – воспаление и отек суставной сумки спереди коленной чашечка "лицо Гиппократа" - при тяжелых заболеваниях органов брюшной полости "Пушечный ритм" - признак полной предсердно-желудочковой блокады "Бэйби блюз" -термин, описывающий периоды плохого настроения и плаксивости "львиное лицо" - утолщением кожи под глазами "лицо Корвизара" - при сердечной недостаточности "Мраморная бледность" -характеристика цвета кожных покровов новорожденных Мускатная печень - при венозной гиперемии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Продолжи фразы: до 14 лет подросток может... до 14 лет подросток еще не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут .... совершеннолетие на...