Помогите пожалуйста! Нужно решить уравнение: х - 3/5 = 1/15

Математика
Помогите пожалуйста! Нужно решить уравнение: х - 3/5 = 1/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 3/5 = 1/15 х = 1/15 +3/5 ( 3/5 приводим к общему знаменателю,умножая на 3) х= 1/15 + 9/15 х = 10/15 ........................... Проверка 10/15 - 3/5 (или 9/15) = 1/15 1/15 = 1/15
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