Помогите пожалуйста! Нужно решить уравнение: х - 3/5 = 1/15

Гость: Гость:

Х - 3/5 = 1/15 х = 1/15 +3/5 ( 3/5 приводим к общему знаменателю,умножая на 3) х= 1/15 + 9/15 х = 10/15 ........................... Проверка 10/15 - 3/5 (или 9/15) = 1/15 1/15 = 1/15