Помогите составить ионное уравнение Fe(OH)3+3H2SO4=gt;Fe2(SO4)3+6H2O Полное и краткое. Буду б??агодарен
Химия
Помогите составить ионное уравнение Fe(OH)3+3H2SO4=gt;Fe2(SO4)3+6H2O Полное и краткое. Буду б??агодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(OH)3+6H+SO4=2Fe+3SO4+6H2O - п.и.у. Fe(OH)3+6H=2Fe+6H2O посмотри пожалуйста коэффициенты !
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