Постройте график уравнения у - ( x - 1) =0
Алгебра
Постройте график уравнения у - ( x - 1) =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y-(x-1)=0 y-x+1=0 y=-1+x - графиком функции является прямая X 0 1 2 Y -1 0 1 Это координаты прямой . Строй сам(а)
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