Помогите пожалуйста нужно сделать очень быстро. Упражнение 101.
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Помогите пожалуйста нужно сделать очень быстро. Упражнение 101.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркими звездочками обильно цветущей(д) земляники покрылись поляны в сухом бору. Дочь лесника, собиравшая землянику(с), увидела небольшого лопоухого лосёнка. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются сброшенные лосем (с)рога. Зашуршала,закачалась белоусая трава, послышался лёгкий топот, и на крошечную лесную поляну, обрамлённую облетевшим осинником(с), выкатил заяц. Звенят под ногами поблекшие, высушенные крепким утренником(с), листья.
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