Помогите пожалуйста нужно сделать очень быстро. Упражнение 101.

Гость: Гость:

Яркими звездочками обильно цветущей(д) земляники покрылись поляны в сухом бору. Дочь лесника, собиравшая землянику(с), увидела небольшого лопоухого лосёнка. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются сброшенные лосем (с)рога. Зашуршала,закачалась белоусая трава, послышался лёгкий топот, и на крошечную лесную поляну, обрамлённую облетевшим осинником(с), выкатил заяц. Звенят под ногами поблекшие, высушенные крепким утренником(с), листья.