Три подруге вышли погулять. Одна из них была в красном, другая в желтом а третья в синем платье. Их сумочки из тех же цветов. Извесно,что только у Лизы цвет платья и сумочки совпадают. Ни платья, ни сумочка Олеси не были красны...
Математика
Три подруге вышли погулять. Одна из них была в красном, другая в желтом а третья в синем платье. Их сумочки из тех же цветов. Извесно,что только у Лизы цвет платья и сумочки совпадают. Ни платья, ни сумочка Олеси не были красными, Полины была с желтой сумочкой. Определи цвет платья и сумочки каждой девочки.
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