Три подруге вышли погулять. Одна из них была в красном, другая в желтом а третья в синем платье. Их сумочки из тех же цветов. Извесно,что только у Лизы цвет платья и сумочки совпадают. Ни платья, ни сумочка Олеси не были красны...

Математика

Три подруге вышли погулять. Одна из них была в красном, другая в желтом а третья в синем платье. Их сумочки из тех же цветов. Извесно,что только у Лизы цвет платья и сумочки совпадают. Ни платья, ни сумочка Олеси не были красными, Полины была с желтой сумочкой. Определи цвет платья и сумочки каждой девочки.

Автор: Гость