Перепишите ,вставляя окончания числительных. Когда это было? Это было двадцать перв...марта тысяча девятьсот девяносто шест...года.Когда это случилось?Это случилось в тысяча девятьсот девяносто шест...году.Это случилось около д...
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Перепишите ,вставляя окончания числительных. Когда это было? Это было двадцать перв...марта тысяча девятьсот девяносто шест...года.Когда это случилось?Это случилось в тысяча девятьсот девяносто шест...году.Это случилось около двадцати дв...часов.Это было в начале двадцат...века.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое марта ,шестого года, шестом году, двадцати двух часов ,двадцатого века
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