Помогите пожалуйста нужно составить предложения вот по этим схемам
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Помогите пожалуйста нужно составить предложения вот по этим схемам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На дереве были и красные, и зелёные, и огненно-рыжие листья. 2. В магазине не было ни ручек, ни карандашей, ни тетрадей. 3. Мне предложили выбрать для экзамена либо литературу, либо историю. 4. Не то животное, не то мираж возник прямо передо мной. 5. Мне пришлось отвечать на вопросы не только учителя, но и одноклассников.
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