Очень срочно, помогите пожалуйста физико географическое положение азии

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Азия значительно вытянута с севера на юг, от мыса Челюскин на полуострове Таймыр до мыса Пиай, что на полуострове Малакка. Это обусловило наличие здесь всех географических поясов северного полушария и четкое проявление географической зональности. Очень вытянута территория Азии и с запада на восток. Крайняя ее восточная точка – мыс Дежнева – на Чукотском полуострове, а западная – мыс Баба – на полуострове Малая Азия