Помогите с математикой прошу,..Выполните действия СТОЛБИКОМ а)48+42*18:63-56=? б)36+95-205*48:164=? в)(3539+5016-12*203):211=? г)(2356+809-2841)*106:159=? ПОМОГИТЕ ДАМ 50 БАЛЛОВ!!!!ПОМОГИТЕ ТОЛЬКО СТОЛБИКОМ СТОЛБИКОМ!!!!!!!!!!!...
Математика
Помогите с математикой прошу,..Выполните действия СТОЛБИКОМ а)48+42*18:63-56=? б)36+95-205*48:164=? в)(3539+5016-12*203):211=? г)(2356+809-2841)*106:159=? ПОМОГИТЕ ДАМ 50 БАЛЛОВ!!!!ПОМОГИТЕ ТОЛЬКО СТОЛБИКОМ СТОЛБИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Вот я там всё написала
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