С помощью интернета найдите высоту исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и кол??кольни Ивана Великого в Москве. Найдите разницу высот и заптшите её значение в единицах СИ

Физика

С помощью интернета найдите высоту исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и кол??кольни Ивана Великого в Москве. Найдите разницу высот и заптшите её значение в единицах СИ

Автор: Гость