С помощью интернета найдите высоту исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и кол??кольни Ивана Великого в Москве. Найдите разницу высот и заптшите её значение в единицах СИ
Физика
С помощью интернета найдите высоту исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и кол??кольни Ивана Великого в Москве. Найдите разницу высот и заптшите её значение в единицах СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано находишься высоту 2 объектов и записываешь h1 (1 предмет)- h2 (2 предмет)- Найти h1-h2? Единицы СИ высоты-это м
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