Найдите корень уравнения x-14/x-4=3

Алгебра
Найдите корень уравнения x-14/x-4=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-14/x-4=3 x-14/x-4-3=0 (перенесли 3 и умножили на х-4) получили: х-14-3х+12=0 -2х-2=0 -2х=2 х= -1
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