Зачем человек познает себя 4 варианта

Обществознание
Зачем человек познает себя 4 варианта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) чтобы узнать свои сильные стороны 2) Чтобы лучше общятся с людьми  4) Чтобы самововершенствоватся. 5) чтобы знать, как прожить жизнь
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