Обыкновенную амёбу относят к подцарству Простейшие , потому что она ?
Биология
Обыкновенную амёбу относят к подцарству Простейшие , потому что она ?
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Гость:
..состоит из одной клетки
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