Найдите на физической карте мира следующие объекты Мирового океана и подпишите и?? на контурной карте полушарий (с.4-5): Моря: Черное, Азовское, Средиземное

География

Найдите на физической карте мира следующие объекты Мирового океана и подпишите и?? на контурной карте полушарий (с.4-5): Моря: Черное, Азовское, Средиземное

Автор: Гость