Найдите на физической карте мира следующие объекты Мирового океана и подпишите и?? на контурной карте полушарий (с.4-5): Моря: Черное, Азовское, Средиземное

География
Найдите на физической карте мира следующие объекты Мирового океана и подпишите и?? на контурной карте полушарий (с.4-5): Моря: Черное, Азовское, Средиземное
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Автор: Гость
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Гость:
Надеюсь понятно где находится Средиземного на карте у меня нет.
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