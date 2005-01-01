Argumente fur das Tagebuchschreiben. Пожалуйста переведите текст!

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Бывают моменты в жизни, когда беспомощен, отчаялся и погружаешься в себя ( жалость к себе). Дневник правильное место для этого. Писать дневник это значит доверять человеку, который знает тебя лучше всего. Диалог с самим собой. Многие психотерапевты советуют своим пациентам писать дневник, чтобы те более ясно выражали свои чувства и могли справиться (проработать) с кризисом. 70 процентов немцев, которые ведут дневник - женщины. Возможная причина, в том, что женщины больше думают о своих чувствах, они сильнее, чем мужчины. Вот мнение психологов: " Большинство людей начинают вести дневник в период жизненного кризиса. Лучше всего осознанное решение приходит во время счастливого молчания.Нужно писать о хорошем, о прекрасных вещах, которые уже случились или еще предстоят. Тогда написание приносит удовольствие и если возникают мелкие проблемы, их уже можно пережить в диалоге с собой." " Ужасное перестает быть ужасным, когда ты видишь это перед глазами черным по белому". " Кто ведет, дневник, учится говорить о своих чувствах более открыто. И это помогает во всех отношениях между людьми"