1) Документ занимает 3600 байт, сколько секунд займет его передача,если модем работа??т со скоростью 14400 бит/c? 2) Некоторый документ передавался 2 секунды со скоростью 1200 бит/с. Сколько весит данный документ? Ответ предст...

Информатика

1) Документ занимает 3600 байт, сколько секунд займет его передача,если модем работа??т со скоростью 14400 бит/c? 2) Некоторый документ передавался 2 секунды со скоростью 1200 бит/с. Сколько весит данный документ? Ответ представьте в байтах. 3) Текст весом 1.76 Кбайта передавался 12 секунд. Какова скорость работы модема? Ответ представьте в бит/с.

Автор: Гость