1) Документ занимает 3600 байт, сколько секунд займет его передача,если модем работа??т со скоростью 14400 бит/c? 2) Некоторый документ передавался 2 секунды со скоростью 1200 бит/с. Сколько весит данный документ? Ответ предст...
Информатика
1) Документ занимает 3600 байт, сколько секунд займет его передача,если модем работа??т со скоростью 14400 бит/c? 2) Некоторый документ передавался 2 секунды со скоростью 1200 бит/с. Сколько весит данный документ? Ответ представьте в байтах. 3) Текст весом 1.76 Кбайта передавался 12 секунд. Какова скорость работы модема? Ответ представьте в бит/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(3600*8):14400=2 ответ за 2 секунд 2)(2*1200):8=300 ответ 300 байт весит это папка 3)(1024+760)*8=7104 байт 7104:12=592 байт в секунду
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