Составте уравнения реакций, соответствующих описаниям превращений: 1) Основ. оксид + кислот. оксид - соль 2) Кислот. оксид + соль - соль + кислот. оксид 3) Прост. вещество + соль - соль + прост. вещество 4) Соль + основание - о...
Химия
Составте уравнения реакций, соответствующих описаниям превращений: 1) Основ. оксид + кислот. оксид - соль 2) Кислот. оксид + соль - соль + кислот. оксид 3) Прост. вещество + соль - соль + прост. вещество 4) Соль + основание - основание + соль 5) Прост. вещество + кислот. оксид - кислот. оксид
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