1000 грамов сколько килограмов

Математика
1000 грамов сколько килограмов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 грамм - это 1килограмм)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение на тему "Моё любимое произведение А.С.Пушкина" произведение ск??зка о царе Салтане ))))
Ответить
Биология
Помогите!!!Срочно!!! В морском заливе на площади 30 га разводят мидий.Какой урожай можно получить,если в некоторых местах мидии скапливаются до 2...
Ответить
Химия
Составте уравнения реакций, соответствующих описаниям превращений: 1) Основ. оксид + кислот. оксид - соль 2) Кислот. оксид + соль - соль + кислот...
Ответить
Биология
Почему инфузорию и эвглену относят к одному подцарству но к разным типам ?
Ответить
Математика
Поїзд із харкова у київ йде 9 годин а з харкова в москву -12 годин. який поїзд пройде ??еншу відстань-поїзд у київ за 5 годин або поїзд у москву за...
Ответить