1000 грамов сколько килограмов
Математика
1000 грамов сколько килограмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 грамм - это 1килограмм)))
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