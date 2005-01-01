Используя рис. 9 «Половозрастная структура населения России (на 01.01.2005), оцените, на какие возрасты приходятся потери страны в период войн и последующего снижения числа рождений.
География
Используя рис. 9 «Половозрастная структура населения России (на 01.01.2005), оцените, на какие возрасты приходятся потери страны в период войн и последующего снижения числа рождений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период войн очень большие потери приходятся на мужчин в возрасте от 20-40 лет – это призывной военный возраст. Есть официальные данные по людским потерям за годы Первой мировой и Гражданской войны: это ужасающая цифра от 11 до 18 миллионов человек. За период Великой Отечественной войны цифры еще ужаснее, людские потери составили около 27 миллионов человек. Естественно, после войн обычно наступает дефицит рождаемости: в войну очень мало рождается детей, а после войны и вовсе, потому что мало мужчин, много погибших. Общая потеря рождаемости от этих трех войн по официальным источникам составила от 59 до 75 миллионов человек. В настоящее время наша страна уступает по числу жителей восьми странам: Китаю, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистану, Бангладешу и Нигерии.
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