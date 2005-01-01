N306(2) какие из точек А(2;4) В(-2;4) С(-2;-4) D(2;-4)
Алгебра
N306(2) какие из точек А(2;4) В(-2;4) С(-2;-4) D(2;-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(-1/2 )·x³; A(2;4)⇒ x=2;⇒y=(-1/2)·2³=-4;⇒точка А не принадлежит графику B(-2;4)⇒ x=-2;⇒y=(-1/2)·(-2)³=4;⇒точка В принадлежит графику C(-2;-4)⇒ x=-2;y=4;⇒ не принадлежит D(2;-4)⇒ x=2;y=-4;⇒принадлежит
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