Решите уравнение 28y-5*3y+2y-15y=0
Математика
Решите уравнение 28y-5*3y+2y-15y=0
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28у-15у+2у-15у=0 0у=0
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