Тот кто первый ответит в течение 1 часа получит 100 баллов. заранее спасибо..... Как в?? считаете, какие слова являются омонимами, а какие многозначными ГШсловами? Запишите их в два столбика. 1)Узел- место связывания двух концо...

Русский язык

Тот кто первый ответит в течение 1 часа получит 100 баллов. заранее спасибо..... Как в?? считаете, какие слова являются омонимами, а какие многозначными ГШсловами? Запишите их в два столбика. 1)Узел- место связывания двух концов чего-либо; Узел-мера скорости движения судов. 2) Кисть- часть руки;Кисть- винограда. 3) Корень- часть слова; Корень- часть дерева. 4) Язык- важнейшее средство человеческого общения;Яжык ударная часть колокола. 5) Мир- вселенная; Мир- оцутствие войны,вражды,ссор. 6) Рысь- способ бега лошади; Рысь животное.

Автор: Гость