Заменяются ли сонорные согласные глухими на конце слова? Перед глухими согласным???
Русский язык
Заменяются ли сонорные согласные глухими на конце слова? Перед глухими согласным???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сонорные глухими не бывают.
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