Все естественые водоёмы? ,(помогите мне плиииз(

Биология
Все естественые водоёмы? ,(помогите мне плиииз(
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Гость:
Естест-река,озеро,море,океан,ручей.Искуств-канал,пруд,водохранилище
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