найти область определения выражения корень из 2x-4

Алгебра
найти область определения выражения корень из 2x-4
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