Помогите пожалуйста!нужно все разделить слова на слоги.выделить гласные и соглас??ые. Павлик пиликал на скрипке. Потом Полина и Павлик пили молоко. Спосибо!
Русский язык
Помогите пожалуйста!нужно все разделить слова на слоги.выделить гласные и соглас??ые. Павлик пиликал на скрипке. Потом Полина и Павлик пили молоко. Спосибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пав-лик пи-ли-кал на скрип-ке . По-том По-ли-на и Пав-лик пи-ли мо-ло-ко. Согласные:п,в,л,к,с,р,т,н,м Гласные:а,о,е
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