Помогите пожалуйста!нужно все разделить слова на слоги.выделить гласные и соглас??ые. Павлик пиликал на скрипке. Потом Полина и Павлик пили молоко. Спосибо!

Русский язык

Помогите пожалуйста!нужно все разделить слова на слоги.выделить гласные и соглас??ые. Павлик пиликал на скрипке. Потом Полина и Павлик пили молоко. Спосибо!

Автор: Гость