Помогите пожалуйста оба задания

Гость: Гость:

1 клеточки..... слон 2 клеточки..... кот 3 клеточки....... книга или книги, но вобще там их три значит книги 4 клеточки....... ваза 1. о гласный 2. о гласный 3. две и гласные 4. две а гласные 2 задание там звук ш или щ если ш то, 1 рисунок что это? 2 рисунок кружка звук ш, пишется ж а говорится ш 3 рисунок мышь звук ш 4 рисунок щетка звук щ