Помогите пожалуйста оба задания

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Помогите пожалуйста оба задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 клеточки..... слон 2 клеточки..... кот 3 клеточки....... книга или книги, но вобще там их три значит книги 4 клеточки....... ваза 1. о гласный 2. о гласный 3. две и гласные 4. две а гласные 2 задание там звук ш или щ если ш то, 1 рисунок что это? 2 рисунок кружка звук ш, пишется ж а говорится ш 3 рисунок мышь звук ш 4 рисунок щетка звук щ
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