Помогите пожалуйста. обьесните смысл каждого слово: невежда и невежа.
Литература
Помогите пожалуйста. обьесните смысл каждого слово: невежда и невежа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невежа это человек который не говорит другим людям вежливые слова.Невежда это например:мама разговаривает по телефону сын подходит и арёт под ухо.Это Невежда
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