Помогите пожалуйста,объясните почему в слове Непрекращающийся в приставке пишет??я-е
Русский язык
Помогите пожалуйста,объясните почему в слове Непрекращающийся в приставке пишет??я-е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет приставки ни есть приставка не наверно!
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