Помогите пожалуйста объясните решение

Химия
Помогите пожалуйста объясните решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильно не забивая голову, выводом формулы расчета я бы просто подсчитал % содержаниец F в каждом образце. 1)ω=5*19/(31+19*5)=0,75 2)ω=6*19/(31+31+19*6)=0,647=0,65 3)ω=8*19/(31+31+8*19)=0,71 4)ω=3*19/(31+19*3)=0,647=0,65 5)ω=4*19/(1+31+4*19)=0,703 для нахождения массовой доли элемента в составе соединения можно найти % соержание через молярную массу пусть есть молекула НХ ω(Х)=M(X)/M(HX)
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