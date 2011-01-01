Помогите пожалуйста. Образуйте страдательные причастия настоящего времени. Зап??шите словообразовательные цепочки. Образец: Уважать (1 спр., несовершенный вид, переходное) - уважают - уважаемый Изучать, изучить, улыбаться, в...

Русский язык
Помогите пожалуйста. Образуйте страдательные причастия настоящего времени. Зап??шите словообразовательные цепочки. Образец: Уважать (1 спр., несовершенный вид, переходное) - уважают - уважаемый Изучать, изучить, улыбаться, верить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изучать-изучают-изучаемый;улыбаться-улыбают-улыбаемый;верить-верют-веремый.
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