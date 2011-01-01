Сколько пар решений имеет это уравление, при целых числах х2 - 3ху - 2у2= 2011?
Алгебра
Сколько пар решений имеет это уравление, при целых числах х2 - 3ху - 2у2= 2011?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х2-3ху-2у2=2011 2х-0-2у²=2011 2х=2011+2у² х=2011+у² — 2 х=2011+у² — 2 У€R
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