Помогите пожалуйста очень надо! С земледельческими работами у русского народа св??зано много наблюдений. Например :Много комаров - быть хорошему овсу. А какие приметы знаешь ты?

Литература
Помогите пожалуйста очень надо! С земледельческими работами у русского народа св??зано много наблюдений. Например :Много комаров - быть хорошему овсу. А какие приметы знаешь ты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если лист березы развернется полностью — можно сажать картофель. Серёжки на клёнах — сей свеклу
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