Помогите пожалуйста очень надо! С земледельческими работами у русского народа св??зано много наблюдений. Например :Много комаров - быть хорошему овсу. А какие приметы знаешь ты?

Литература

Помогите пожалуйста очень надо! С земледельческими работами у русского народа св??зано много наблюдений. Например :Много комаров - быть хорошему овсу. А какие приметы знаешь ты?

Автор: Гость