Напишите по английски сколько будет времени. Например: It's to o'clock. 1. 9:55 2. 12:45

Английский язык
Напишите по английски сколько будет времени. Например: It's to o'clock. 1. 9:55 2. 12:45
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Гость:
1)Now, nine fifty-five 2) Twelve forty-five
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