Какое утверждение неправедьное в предложении там лес и дол видений полны там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение

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Какое утверждение неправедьное в предложении там лес и дол видений полны там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение

Автор: Гость