Какое утверждение неправедьное в предложении там лес и дол видений полны там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение

Русский язык
Какое утверждение неправедьное в предложении там лес и дол видений полны там обстоятельство лес и дол однородные подлежащие видений дополнение полны определение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
видений дополнение почканг756
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!Мама купила Толику шарф,шапку и перчатки шапка стоит 280 рублей,что в 2 раза дороже перчаток.а шарф стоит на 95 м...
Ответить
Физика
Измертье среднюю длину своего шага . Пользуясь этой мерой , определите путь,который вы проходите от своего дома до ближайшей остановки .
Ответить
Алгебра
Помогите плиз срочно составить рассказ по ангиискому на тему моя любимая одежда
Ответить
Математика
Реши пример х-25+48=100
Ответить
История
какие отрасли хозяйства были развиты у германских племён
Ответить