Помогите пожалуйста решить задачу!Мама купила Толику шарф,шапку и перчатки шапка стоит 280 рублей,что в 2 раза дороже перчаток.а шарф стоит на 95 меньше шапки.Сколько все рублей заплатила мама за покупку??Сколько рублей ей дали...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!Мама купила Толику шарф,шапку и перчатки шапка стоит 280 рублей,что в 2 раза дороже перчаток.а шарф стоит на 95 меньше шапки.Сколько все рублей заплатила мама за покупку??Сколько рублей ей дали сдачи если она дола продавцу 1000р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 280:2=140 стоят перчатки 2) 280-95=185 стоит шарф 3) 280+140+185= 605 руб Ответ: заплатила 605 руб; дали 395 руб со сдачи
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