Помогите пожалуйста решить задачу!Мама купила Толику шарф,шапку и перчатки шапка стоит 280 рублей,что в 2 раза дороже перчаток.а шарф стоит на 95 меньше шапки.Сколько все рублей заплатила мама за покупку??Сколько рублей ей дали...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу!Мама купила Толику шарф,шапку и перчатки шапка стоит 280 рублей,что в 2 раза дороже перчаток.а шарф стоит на 95 меньше шапки.Сколько все рублей заплатила мама за покупку??Сколько рублей ей дали сдачи если она дола продавцу 1000р

Автор: Гость