Помогите пожалуйста! Очень надо. Напишите перевод :-(

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Помогите пожалуйста! Очень надо. Напишите перевод :-(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бұл біздің сынып. Сыныпта 15 оқушы бар. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатыр. Оқушылар мұғалімді тыңдап отыр. Ертең мейрам- мұғалімдер күні. Біз концерт дайындап жатырмыз.
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