Найдите lt;lt;лишнееgt;gt;слово в каждой группе. Запишите слова,заменяя транскрипц??ю буквенной записью,по образцу.

Русский язык
Найдите lt;lt;лишнееgt;gt;слово в каждой группе. Запишите слова,заменяя транскрипц??ю буквенной записью,по образцу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие слова? И где образец???
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