Сочинение-описание про памятник Иосифу Романовичу Бумагина (г.Биробиджан)

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в Биробиджане, в сквере у завода «Дальсельмаш», был установлен памятный комплекс рабочим завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.398 работников биробиджанского обозного завода (позже он был переименован в «Дальсельмаш») ушли добровольцами или были призваны в 1941-1945 годах в Красную Армию.57 из них геройски погибли в боях Великой Отечественной войны. Их имена высечены на памятнике, который был открыт на территории завода в канун 30-й годовщины Великой Победы, — Бровкин М.С., Апельчук Ш.М., Бирг Г.Х., Бродер Ш.М. и другие.В этом скорбном списке — имя самого прославленного заводчанина Иосифа Романовича Бумагина. Он ушел на фронт в 1941 году. Принимал участие во многих решающих битвах, но особенно отличился при штурме польского города Бреслау (Вроцлав). 24 апреля 1945 года под шквальным огнем его пулеметный взвод атаковал врага. Одну вражескую огневую точку Иосиф Бумагин забросал гранатами, вторую закрыл своим телом, что обеспечило успех наступления. Прошитый пулеметными очередями, Иосиф Романович жил еще сутки. Скончался 25 апреля 1945 года. Вскоре ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.Иосиф Бумагин покоится в одной из воинских могил города Вроцлава, где, кстати, похоронен и другой наш земляк, Герой Советского Союза Бондарь Г.Г.9 мая 1966 года на территории завода «Дальсельмаш» был открыт памятник Иосифу Бумагину. В 1975 году его заменили на памятный комплекс рабочим завода, не вернувшимся с войны (скульптор Э. Маковецкий). Но и сегодня многие биробиджанцы называют этот мемориал памятником Иосифу Бумагину.Именем нашего земляка названы улицы в Биробиджане, Витебске (родном городе Иосифа Романовича) и Нальчике, а в населенном пункте под названием Городок есть школа имени Иосифа Бумагина. На здании «Дальсельмаша» установлена мемориальная доска герою