1. Какие синтаксические еденицы вы знаете? 2. Чем отличается словосочетания от предложений

Русский язык
1. Какие синтаксические еденицы вы знаете? 2. Чем отличается словосочетания от предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксические единицы: словосочетание, предложение (простое, сложное) , текст. Подлежащее и сказуемое - грамматическая основа предложения, они связаны между собой по смыслу и грамматически, то есть согласуются. Между собой они равноправны. Могут быть предложения без подлежащего, когда сказуемое несет нагрузку подлежащего и сказуемого, может быть предложения без сказуемого (назывные) , когда подлежащее несет и нагрузку сказуемого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите <<лишнее>>слово в каждой группе. Запишите слова,заменяя транскрипц??ю буквенной записью,по образцу.
Ответить
Русский язык
Номер 157 срочно плиз
Ответить
Русский язык
Помогитееее пожалуйста!!!!сроччнооо!плииииз!!!!
Ответить
Другие предметы
Поверхность росси понижается к...
Ответить
Обществознание
Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? (укажи??е любые три направления влияния)
Ответить