1. Какие синтаксические еденицы вы знаете? 2. Чем отличается словосочетания от предложений

Гость: Гость:

Синтаксические единицы: словосочетание, предложение (простое, сложное) , текст. Подлежащее и сказуемое - грамматическая основа предложения, они связаны между собой по смыслу и грамматически, то есть согласуются. Между собой они равноправны. Могут быть предложения без подлежащего, когда сказуемое несет нагрузку подлежащего и сказуемого, может быть предложения без сказуемого (назывные) , когда подлежащее несет и нагрузку сказуемого.