1. Какие синтаксические еденицы вы знаете? 2. Чем отличается словосочетания от предложений
Русский язык
1. Какие синтаксические еденицы вы знаете? 2. Чем отличается словосочетания от предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксические единицы: словосочетание, предложение (простое, сложное) , текст. Подлежащее и сказуемое - грамматическая основа предложения, они связаны между собой по смыслу и грамматически, то есть согласуются. Между собой они равноправны. Могут быть предложения без подлежащего, когда сказуемое несет нагрузку подлежащего и сказуемого, может быть предложения без сказуемого (назывные) , когда подлежащее несет и нагрузку сказуемого.
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