какие отрасли хозяйства были развиты у германских племён

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Территории поселения Германцев и территории самой Германии менялись, становясь то шире, то уже. Сейчас это - одна из самых компактных территорий после 2-й мировой войны. С начала 1го тысячелетия до н э - появляются железные изделия. Плуг, соха. Основное население средней и южной Германии - кельты. Реки: Рейн, Майн, Везер - кельтские названия. Германский этнос зародился севернее в конце неолита. 6-1 вв. до н.э. - германцы выселяют кельтов на запад и на юг. В конечном счете, они заселяют территории от Рейна до Вислы и от Одера до Дуная, это основано только на роли античных памятников и археологии. С 1500 г - условная дата - до 1900 г. - 400 лет можно пользоваться одними и теми же письменными источниками. (Имелось в виду, что на протяжении всего этого времени основные источники были одни и те же.) Страбон, Веллей Патеркул, Тацит, Флор и т д. Самые первые упоминания о племенах явно германских, но без наименования - некто Пифей (Питеус) из Марселя. Около 325 до н. э. в купеческих целях скупки янтаря посетил побережье Северного моря. У него сохранились сведения о племенах, которые добывают там янтарь. Пишет, что есть племена, незнакомые, непохожие на галлов. Столкновения с германцами приводят к появлению подробных описаний. Первые два - Плиний Старший. Не дошедшее до нас сочинение о воинах Германика. Это было через 6 лет после 9 года - карательный поход - отомстить германцам за поражение. Главное сочинение - Естественная история Плиния Старшего. Четвертая книга, посвященная географии Европы. Подробный очерк Германии.