Розкласти слово горою на склади

Українська мова
Розкласти слово горою на склади
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Го-рою .И больше не как .
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Казак тили жаттыгу 6 бет 43 3 сынып
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