Розкласти слово горою на склади
Українська мова
Розкласти слово горою на склади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Го-рою .И больше не как .
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