Помогите пожалуйста очень надо!!!!!! срочно номер 4 (1)!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста очень надо!!!!!! срочно номер 4 (1)!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
19*30=19*(3*10)=(19*3)*10=570 15*14=15*(2*7)=(15*2)*7=210
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